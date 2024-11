Ptr, continua il confronto con il territorio: “Integrazioni a quanto già trasmesso alla Regione”

Il Comune di Gela, professionisti ed enti, hanno inviato all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente lo stato conoscitivo delle tematiche di territorio e le proposte di vision strategica locale in connessione con quella regionale. In particolare, sul ruolo della Sicilia nel Mediterraneo con particolare riferimento al contesto economico del nostro territorio; sul ruolo dei trasporti e della mobilità sia di territorio sia nel rapporto con il contesto regionale; sulla qualità urbana e territoriale e sui modi di intervento per il recupero e la valorizzazione del centro urbano e dell’habitat circostante; sulla sicurezza del territorio, sull’energia e sulla lotta alla desertificazione; sul patrimonio culturale, paesaggistico e agricolo del nostro territorio. Gli enti e le associazioni saranno chiamate a compilare una scheda con le proprie istanze e proposte ed elaborate dall’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana. Le istanze, una volta raccolte e messe in coerenza con gli altri elaborati, saranno inviate alla Regione Siciliana come integrazione di quelle già inoltrate. Una scelta pienamente condivisa dal sindaco Di Stefano e dagli assessori Franzone e Morgana.