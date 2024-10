“Pudm, porto e acque reflue, lavorerò con impegno”, Fava: “Pd? Divergenze si possono superare”

Gela. Ieri, la presentazione ufficiale. Il neo assessore dem Giuseppe Fava da subito si concentrerà sui temi prioritari di quella che è stata l’agenda amministrativa del suo predecessore, il commissario del partito Giuseppe Arancio. “Sicuramente, capitoli come il Piano spiagge, il porto o il rilancio del lungomare, per me sono essenziali – spiega l’esponente del Pd – mi dedicherò a pieno. Lo stesso vale per il ciclo delle acque reflue, decisivo per dare una prospettiva diversa al comparto agricolo del territorio”. Il suo avvento tra le fila del governo cittadino era atteso ormai da tempo: la staffetta con Arancio è stata quasi consequenziale. In questi mesi, si sono mossi all’unisono, proprio sui capitoli prioritari per la città e per il fronte mare. A Fava, il sindaco ha affidato un’altra delega tra le più delicate, quella all’ambiente, con annesso servizio rifiuti. “Voglio approfondire tutto – aggiunge – so che si tratta di una delega importante ma impegnativa. Il decoro della città va assicurato nel rispetto del contratto e dei doveri reciproci di tutte le parti”. L’assessore, durante il periodo da consigliere, ha focalizzato l’attenzione sui progetti per il decoro urbano finanziati con le compensazioni Eni: altro segmento amministrativo che va finalizzato.