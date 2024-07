Pulizie e ausiliariato in Asp, Ugl ha chiesto un incontro urgente

Per i sindacalisti vanno preservati i lavoratori. “Ogni eventuale contenzioso poi, non deve giammai passare in capo ai lavoratori e alle lavoratrici, ma si dovrà definire nelle giuste sedi competenti dopo aver ottemperato alle disposizioni di Asp, anche perché a prescindere da ogni deliberazione, il servizio è attualmente espletato seguendo le precedenti condizioni contrattuali e antieconomiche, nelle aree cui oggi verte la contestazione di Rekeep. L’Ugl non permetterà mai che i lavoratori e le lavoratrici vengano ad essere utilizzati da chicchessia come teste di ariete per alzare il prezzo di una presunta controversia tra Asp e Rekeep, ma parimenti si impegnerà affinché vengano rispettati i loro diritti a partire dall’applicazione della citata deliberazione di Asp, cui si ritiene essere da una parte migliorativa in prospettiva di una nuova formulazione economica contrattuale, successivamente si potranno valutare tutti gli altri eventuali aggiustamenti qualora fossero accertate le contestazioni della ditta appaltatrice”, aggiungono. Il segretario generale dell’Ugl provinciale Andrea Alario e il vicesegretario Filippo Crucillà hanno fatto pervenire, lo scorso 16 luglio, una nota all’Amministrazione dell’Asp di Caltanissetta, con la quale viene richiesto l’incontro sindacale urgente. Inoltre, Alario e Crucillà rappresentano che, ogni azione di protesta da realizzarsi in questa precisa circostanza risulterebbe essere fuori luogo e inopportuna, ancor prima che non vi sia stato il confronto sindacale con la parte committente e ciò a seguito della ulteriore congiuntura che li vede disinformati, circa le successive determinazioni che la committenza dovrà intraprendere a sostegno della propria deliberazione.