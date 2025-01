“Rafforzare ancora di più la coalizione”, M5S: “Rispettiamo gli impegni con i cittadini”

Gela. “Un briefing” per fare il punto della situazione, anche in vista della riunione di maggioranza che il sindaco Di Stefano, come abbiamo già riferito, ha fissato per questa sera. I pentastellati hanno tenuto un loro incontro interno, piuttosto informale, questa mattina per una serie di valutazioni. Si sono tenuti fuori dalla querelle a distanza montata tra civici e dem, alimentata dalla mozione sul nuovo ospedale. Confermano che il rapporto con il sindaco è ben solido. “Non ci sono assolutamente problemi”, spiega il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola, che ha preso parte all’incontro del mattino, insieme ai senatori Lorefice e Damante, al gruppo consiliare, all’assessore Morgana e ad altri esponenti del movimento. I cinquestelle ne hanno approfittato per tracciare una breve road map destinata alla loro organizzazione sul territorio. “Per le assemblee provinciali e regionali”, precisa Di Paola. I parlamentari M5s ripongono massima fiducia nel gruppo consiliare, composto da Castellana, Lupo e Tomasi, e nel presidente del civico consesso Giudice. “Ci rappresenteranno al meglio alla riunione di maggioranza”, sottolinea il parlamentare regionale. La direttrice politica e amministrativa non cambia. “Guardiamo sempre a questo progetto in prospettiva e nel rispetto degli impegni assunti con gli elettori. La coalizione deve continuare a crescere”, dice ancora Di Paola.