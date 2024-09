Rapporti tra più società e la spa, indagini per un lungo periodo e poi il sequestro da 4 milioni

“Le società venivano costituite unicamente per consentire una rotazione sistematica del personale tra le stesse e permettere, in tal modo, alla capofila di abbattere la pressione fiscale e generare disponibilità finanziarie che, nel tempo, venivano trasferite ai soggetti segnalati. Le imprese apri e chiudi, operative per circa due anni, erano solite compensare i contributi previdenziali e assistenziali con crediti d’imposta inesistenti per complessivi 1.047.482 euro, di cui 308.932 rientranti nel Pnrr. Gli accertamenti eseguiti hanno confermato che la società per azioni, dal 2019 al 2022, si è avvalsa di fatture per operazioni in parte inesistenti, ossia attestanti un importo maggiorato rispetto a quello effettivamente corrisposto, per un valore complessivo di 6,7 milioni”, viene riportato in una nota resa pubblica. Il gip del tribunale di Gela ha deciso il sequestro preventivo diretto e per equivalente di circa quattro milioni di euro “somma pari alle imposte evase e ai crediti inesistenti compensati (c.d.risparmio di spesa), nei confronti delle persone fisiche indagate”. In totale, sono sei i coinvolti.