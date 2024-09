“Regolamento approvato passo importante”, Giudice: “A breve incontro del nostro movimento”

Gela. La maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano, martedì, ha siglato la mossa attesa, blindando il regolamento per le forniture idriche alle utenze non coperte dalla rete. I segnali di compattezza, nonostante la verifica politica che deve ancora concretizzarsi, non sono mancati. In consiglio comunale, i numeri parlano a favore degli alleati del primo cittadino. “Il regolamento è un atto molto importante – dice l’esponente di “Una Buona Idea” Giovanni Giudice presidente della commissione affari generali – questa volta, a differenza del recente passato, c’è stata molta più consapevolezza. Abbiamo analizzato con precisione atti e documentazione. Avevamo riscontri concreti sul numero delle utenze. Per il resto, mi pare che non ci possano essere motivi di polemica politica da parte dell’opposizione. L’amministrazione comunale si è impegnata ad acquistare un’autobotte e a stipulare una convenzione con Caltaqua. La rete dovrà raggiungere quelle utenze. Il dissesto non permette grandi interventi sui costi ma cercheremo di agire su questo versante, con il bilancio stabilmente riequilibrato”. La maggioranza consiliare, con civici, dem e grillini, ad oggi, non mostra tentennamenti anche se fuori dal consiglio si dovranno delineare equilibri di giunta tutti da definire.