Rete fognaria Manfria, ok al progetto: passo dopo un vertice tecnico

Gela. Gli uffici regionali hanno confermato lo stanziamento da oltre tre milioni di euro per la rete fognaria di Manfria. In settimana, come abbiamo riportato, è arrivato il decreto ufficiale. Ieri sera, invece, si è fatto un passo ulteriore, con il verbale di approvazione del progetto, in via amministrativa e tecnica. Allo stesso tavolo, c’erano i referenti di Caltaqua, l’amministrazione comunale e l’Ati. Quello della rete fognaria nella frazione balneare è uno dei punti nodali nella programmazione della giunta Di Stefano. Il sindaco, gli assessori Fava e Franzone, prima di loro il predecessore Arancio, e consiglieri come il dem Cuvato, da tempo seguono questo capitolo, insieme all’intero ciclo della depurazione, che ricomprende, tra gli altri, gli interventi al consortile oltre che l’ampliamento del sistema di Macchitella. Si partirà sulla scia dello stralcio funzionale, con le somme disponibili. Il vertice tecnico di ieri è servito pure per definire i quadranti dei cantieri e le aree nelle quali concentrare i primi lavori. Si dovrà chiaramente passare dalla gara per l’aggiudicazione.