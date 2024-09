Rifiuti e manto stradale indecente in via Barbabianca

Gela. Via Barbabianca è una delle vie più ad est della città e nonostante i due grandi supermercati che vi si affacciano non è mai stata riqualificata.

Da diverso tempo non viene fatta una pulizia straordinaria con spazzatrici e mezzi adatti. Anche il verde è totalemente incolto. In estate moscerini e animali la fanno da padrone e le chiamate ai vigili del fuoco sono continue a causa degli incendi appiccati alle aree verdi incolte seccate dal sole.Anche il manto stradale in questa via ha gravi problemi. Da oltre un anno una recinzione a centro della carreggiata impedisce ad auto, ciclisti e pedoni di cadere accidentalmente all’interno di un fosso che però nessuno ha ancora riparato. Per tutta la carreggiata sono presenti fossi e dislivelli. In alcuni punti il manto è del tutto inesistente. Inoltre non esistono marciapeidi in cui i pedoni possano transitare in sicurezza.