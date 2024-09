“Rimpasto Sì – Rimpasto No”, i mal di pancia Dem mettono tutto in stand by

Gela. La maggioranza che si appresta ad una prima verifica questo fine settimana incomincia a fare i conti con qualche scricchiolio interno nei partiti. Il rimpasto che il sindaco Terenziano Di Stefano annunciava già all’indomani dell’otto settembre non c’è ancora stato e non è detto che ci sia in tempi brevi.

La Giunta al momento, nell’attesa che l’Ars partorisca la norma per l’ampliamento della squadra assessoriale che consentirebbe a Di Stefano di avere a disposizione altre due poltrone da assegnare, resta in stand by, con due assessori praticamente in rampa di uscita, Giuseppe Favitta in quota partito comunista e Giuseppe Arancio, espressione del gruppo più numeroso della maggioranza, quel Partito Democratico che però, proprio per la successione dell’ex parlamentare regionale, sta avendo qualche mal di pancia interno.

Pare infatti che, secondo rumors di corridoio, proprio i Dem non riescano a mettersi d’accordo sul nome da fornire al sindaco in caso di uscita di Arancio. Secondo un gruppo nutrito all’interno del partito, la poltrona spetterebbe all’attuale consigliere comunale Giuseppe Fava, che subito dopo l’elezione fece capire ampiamente di aspirare ad un posto in giunta, facendo un passo di lato rispetto alla Presidenza del Consiglio.

Ma Fava pare non raccogliere il consenso di tutto il partito. La parte più conservatrice dei Dem infatti punterebbe all’ingresso in Giunta dell’ex segretario cittadino Peppe Di Cristina, attualmente componente dell’assemblea nazionale del partito.