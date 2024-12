Rinnovo Rsu e Rlssa nel servizio rifiuti: Usb, Filas e Orsa, “da oggi percorso di collaborazione”

Gela. Al termine delle consultazioni per il rinnovo della Rsu e della Rlssa sindacali, tra i lavoratori di Timpazzo e del servizio rifiuti, Usb, Filas e Orsa, esprimono soddisfazione per i risultati ottenuti. “Il piu’ votato per la Rsu è stato Vincenzo Cassarà, con 30 preferenze, per Filas, a seguire Luigi Vullo di Usb e Gianfranco Ticli, con la collaborazione di Orsa. Usb, con 36 voti di lista per la Rsu, è stata la seconda piu votata e la prima lista come Rlssa, con 46 voti. Il piu suffragato, come Rlssa, è Andrea Teresi con 41 voti, a seguire Rocco Di Stefano, con 34 voti”.