Rissa in via Generale Cascino e l’accusa di tentato omicidio: imputato lascia il carcere

Gela. Il procedimento a suo carico è in corso, con la pesante accusa di tentato omicidio per la rissa che scoppiò lo scorso anno davanti ad un’attività commerciale di via Generale Cascino. Nelle scorse settimane, il collegio penale del tribunale ha accolto la richiesta difensiva per la scarcerazione del cittadino romeno Daniel Vasile Ciubotaru. Adesso, ha il solo obbligo di presentazione. Per l’accusa, avrebbe colpito un suo connazionale, con la volontà di ucciderlo. Una versione che l’imputato e la difesa escludono, ritenendo invece che si trattò di un tentativo di difendersi, dopo essere stato più volte minacciato e a sua volta aggredito da connazionali. Per la rissa, altri coinvolti hanno definito le rispettive posizioni. Nel giudizio, invece, a Ciubotaru viene contestato appunto il tentato omicidio.