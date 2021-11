Rogo via Legname, un materasso e una bombola per appiccare le fiamme al panificio

Gela. I carabinieri hanno avviato indagini dopo l’azione che nella notte ha danneggiato la saracinesca di un panificio di via Legname. La pista è quella del rogo doloso. I militari e i vigili del fuoco, nei pressi dell’attività “Castellano”, hanno trovato un materasso e una bombola a gas, forse usati per alimentare le fiamme. Fortunatamente, la bombola non è esplosa e l’incendio ha danneggiato la saracinesca del panificio, il mezzo usato per la consegna del pane e una parte del prospetto dell’immobile. Pare che il fuoco non si sia propagato all’interno dell’attività.