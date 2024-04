Tensione fuori da un locale, cade l’accusa di rissa: assolti gli imputati finiti a processo

Gela. L’ipotesi iniziale di rissa non ha trovato conferma al termine del dibattimento. Sono stati assolti gli imputati che erano a giudizio dopo quanto accadde all’esterno di un locale della città. Ci fu un alterco e alcuni vennero alle mani. Nel corso dell’istruttoria però non sono emersi elementi per avallare la contestazione di rissa. Inoltre tutti gli imputati, reciprocamente, hanno deciso di ritirare le querele presentate per le lesioni.