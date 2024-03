SuperConveniente, il leader siciliano apre a Gela

Gela. È stato inaugurato ieri pomeriggio il nuovo supermercato del gruppo arena SuperConveniente. Realizzata in tempi record, la struttura di Via Venezia ha apportato significative opere di urbanizzazione che hanno migliorato l’accessibilità e contribuito alla riqualificazione urbana dell’intera area. Questi interventi realizzati in meno di 6 mesi includono la creazione di nuovi parcheggi pubblici e rendendo l’esperienza di acquisto più piacevole e accessibile per la comunità.

Il nuovo punto vendita offre un assortimento ampio e variegato, con un focus speciale sui reparti dei freschi. Tra questi, troviamo gastronomia, salumeria, macelleria, pescheria, e una cucina che propone piatti di pesce pronto. “Questa offerta rispecchia l’impegno del Gruppo nel soddisfare le esigenze di ogni cliente, fornendo prodotti di qualità al miglior prezzo e valorizzando le eccellenze locali.Sui nostri banchi si troveranno esclusivamente prodotti a km0”, ha dichiarato Giovanni Arena, Amministratore Delegato del Gruppo Arena.

L’apertura a Gela contribuisce all’espansione del Gruppo Arena in Sicilia, che conta ora un totale di 32 punti vendita SuperConveniente nella regione,una rete che ha permesso al Gruppo Arena di raggiungere la posizione di leader in Sicilia.