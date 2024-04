Volley, l’Ecoplast cerca l’impresa nel ritorno contro la Gupe

L’obiettivo per domani sarà inevitabilmente quello di vincere, preferibilmente per 3-0 o 3-1. In caso di vittoria al tie-break, si andrà al golden set. Necessaria domani tanta concentrazione e tanta concretezza, venuta meno sabato scorso alla formazione di Giovanni Blanco, condannata dagli errori in battuta e dai larghi vantaggi non sfruttati a dovere.