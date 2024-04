Inchiesta “Hybris”, imputati davanti al gup di Agrigento: Sanfilippo ha chiesto di patteggiare

Gela. Il gup del tribunale di Agrigento deciderà a fine maggio, rispetto alle posizioni di diversi imputati, coinvolti lo scorso anno nel maxi blitz “Hybris”, che sull’asse Agrigento-Gela, toccò le corde del traffico di droga, attraverso un’operazione coordinata dai pm della Dda di Palermo. Quello agrigentino è uno dei tanti filoni del procedimento. Gli atti, per vari imputati, sono stati trasmessi anche alla procura gelese. Davanti al gup del tribunale di Agrigento, le accuse vengono mosse pure a gelesi. Il quarantaseienne Giuseppe Sanfilippo ha avanzato richiesta di patteggiamento. Un’istanza in tal senso l’ha formalizzata il difensore, l’avvocato Davide Limoncello. C’è l’assenso della procura per una pena a tre anni e otto mesi, in continuazione con una precedente condanna che il gelese incassò, sempre per droga, a seguito di un arresto eseguito dagli inquirenti durante un trasporto di cocaina.