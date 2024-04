Hashish acquistato tramite web, droga arrivava dalla Spagna: arrestato 21enne niscemese

In particolare i Carabinieri, in seguito ad attività d’indagine, avevano contezza dell’arrivo di un pacco contenente sostanza stupefacente acquistata tramite canali web. Pertanto, in seguito al monitoraggio del giovane, dopo che lo stesso provvedeva a ritirare il pacco presso un punto di ritiro, i Carabinieri procedevano ad effettuare la perquisizione rinvenendo cinque panetti di hashish per un peso totale di 500 grammi. I militari estendevano la perquisizione al domicilio del ragazzo rinvenendo un bilancino per la pesatura e materiale vario per il confezionamento della droga.