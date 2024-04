Incardona lascia la giunta, a breve il passo ufficiale: si chiude il rapporto con Greco

Gela. Il rapporto politico è giunto al capolinea. L’assessore Salvatore Incardona è stato tra i principali pezzi dello “zoccolo duro” del sindaco Lucio Greco e sembrava che potesse fare da collante politico in un eventuale progetto per un secondo mandato. L’avvocato Greco, dopo diversi tentativi, non ha però individuato le condizioni necessarie e non si ricandiderà. Incardona invece, nelle prossime ore o al massimo “la prossima settimana” pare ormai deciso a lasciare la giunta. Una convinzione maturata negli ultimi giorni e che si collega inevitabilmente alla scelta di stare in “Alleanza per Gela”, il raggruppamento politico che sostiene la corsa a sindaco del consigliere comunale FdI Salvatore Scerra. In settimana, Incardona ha spiegato di aver maturato le ragioni alla base della sua nuova collocazione senza individuare “incoerenze”. “Sostengo un progetto che ha al centro la volontà di dare precedenza alla città, con decisioni da adottare senza deleghe esterne”, ha detto.