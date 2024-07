Royalties Eni, “una o due opere mirate per il territorio”: si apre confronto in municipio

“Tutto andrà in una voce di bilancio specifica, nel rispetto della normativa”, sottolinea Di Stefano che già da assessore lavorò su questi punti. In un Comune in dissesto, stanziamenti come quelli garantiti dalle royalties Eni non possono finire su un binario morto seppur nel recente passato non sono mancate le osservazioni della Corte dei Conti e poi della procura. La legge finanziaria regionale, davanti al dissesto, ha previsto una “finestra” temporale che permette la destinazione di queste risorse anche per finalità differenti da quelle indicate dalla normativa in materia. Rispetto al passato il valore complessivo dei trasferimenti dalla multinazionale si è ridotto notevolmente.