Rspp in municipio, affidato incarico fino a dicembre: “Servizio indispensabile”

Gela. Era già stato scelto, con affidamento diretto (attraverso un elenco di fiducia dell’ente), dall’ex giunta Greco per occuparsi del servizio di prevenzione e protezione a Palazzo di Città, riguardo alla sicurezza nei luoghi di lavoro. L’architetto Giovanbattista Mauro, il cui incarico triennale è scaduto lo scorso anno, riprenderà almeno fino a dicembre. In assenza di coperture e di un bilancio stabilmente riequilibrato, non è stato possibile, ad ora, indire una procedura pubblica triennale. Mauro è stato contatto via pec e ha accettato di coprire il servizio fino a conclusione dell’anno in corso. Sul provvedimento, c’è la firma del dirigente ad interim del settore patrimonio, Carolina Ferro, segretario generale del municipio.