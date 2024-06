Scarpe griffate acquistate con i dati bancari di un’altra persona, assoluzione dall’accusa di frode

Gela. E’ stato assolto dall’accusa di frode informatica. Secondo la procura, l’imputato, che vive in città, avrebbe usato le credenziali del conto bancario di un’altra persona, chiaramente a sua insaputa, per acquistare on line due paia di scarpe Hogan. In totale, l’ammanco fu di circa cinquecento euro. Al termine del dibattimento, il giudice Fabrizio Giannola ha emesso una decisione che assolve l’accusato, con la formula “perché il fatto non sussiste”. La difesa, rappresentata dal legale Carolina Macrì, ha concluso insistendo sull’assenza di elementi concreti, anche su un piano tecnico, per ritenere fondata la contestazione mossa al giovane al centro della vicenda. Il difensore ha ricostruito gli aspetti concreti, indicando che non emersero riscontri neppure rispetto ai dati informatici usati per accedere al sito ufficiale attraverso il quale venne effettuato l’acquisto.