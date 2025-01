Schianto mortale in via Venezia, anziano deceduto: aperta un’indagine

Gela. Il decesso è avvenuto a fine novembre. A causa di un violento schianto stradale, in via Venezia, ha perso la vita l’ottantenne Nunzio Mendola. I pm della procura hanno aperto un’indagine per omicidio stradale. Attualmente, c’è un’indagata, che era alla guida dell’auto che ha impattato con la Fiat Punto dell’anziano. E’ assistita dall’avvocato Francesco Salsetta. Gli accertamenti sono in corso e si attende lo svolgimento di una prima perizia tecnica per definire dinamica e aspetti ulteriori dell’incidente rivelatosi fatale. La famiglia dell’anziano morto segue il procedimento, assistita dall’avvocato Raffaela Nastasi.