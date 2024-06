Scicolone con Cosentino, “ha aderito al nostro progetto per la città”

Il professionista, che pare vicino alla guida dell’Udc locale, è convinto che il centrodestra si possa ricompattare. “Non permetteremo all’interno del centrodestra deragliamenti e un voto contrario a Grazia Cosentino. Il popolo gelese vuole un taglio netto con il passato, che dal 1994 ad oggi ha visto il centrosinistra governare la città. L’elettore è oramai maturo e non ascoltera’ nessuno che all’interno del centrodestra volesse fare dei distinguo per dare la città in mano alla sinistra. Il mio compito sarà quello di indicare la strada per essere un partito cattolico, laico, che valorizzi i valori del cristianesimo anche in Europa e nel mondo, senza guerre e senza barriere e nuovi muri, chiedendo al parlamento di sottoscrivere una legge speciale per Gela, con l’hub portuale nel Mediterraneo. La parola d’ordine è rimanere uniti nel centrodestra e vincere con Grazia Cosentino”, conclude.