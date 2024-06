Guastella conferma il rapporto con “Rinnova”: “Al ballottaggio ci rivediamo nel centrodestra”

Gela. In attesa dei dati ufficiali, l’uscente Giuseppe Guastella, già autonomista e ora in forza a “Rinnova”, è il secondo più suffragato in assoluto. Ha la riconferma all’assise civica in tasca e ha spinto la lista Moderati-Rinnova, insieme all’assessore uscente Salvatore Incardona. Nell’imminenza del ballottaggio, senza il candidato sindaco di riferimento Salvatore Scerra, Guastella spiega che manterrà la sua adesione a “Rinnova”. “Ringrazio tutti gli elettori che mi hanno sostenuto, per un progetto costruttivo e migliorativo per la nostra città – dice – mio percorso continua con il gruppo Rinnova, sono a disposizione del gruppo”. Come aveva già fatto capire uno dei fondatori di “Rinnova”, il medico Giampaolo Alario, l’orientamento è quello che porta al centrodestra ufficiale di Grazia Cosentino, nonostante il supporto al primo turno per il blocco alternativo di Scerra.