Scontro sul trasferimento di un ortopedico, “da Catania una polemica sterile”

Evidenziano che l’ospedale di Mussomeli ha una sufficiente dotazione di medici ortopedici e che il direttore generale ha deciso il trasferimento temporaneo per coprire le necessità di un territorio più vasto, da tempo trascurato da una direzione passata inefficiente. “Questa gestione carente ha portato gli altri nosocomi a rischiare la chiusura di reparti indispensabili per la salute dei cittadini. D’altronde, si tratta di un provvedimento temporaneo per colmare le lacune in altri ospedali del territorio, quindi non si comprendono le ragioni della protesta di Catania contro questa pratica. Se il direttore generale viene contestato da un singolo sindaco che evita di passare dalla conferenza dei sindaci per un semplice tornaconto di un singolo Comune e non capisce che la responsabilità dell’organizzazione territoriale dell’Asp di Caltanissetta spetta al direttore generale, di cosa parliamo, forse di interessi di bottega? Il sistema sanitario dovrebbe funzionare in modo cooperativo e non competitivo, garantendo un’adeguata assistenza sanitaria a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro posizione geografica, soprattutto in situazioni di emergenza come quelle ortopediche”, concludono.