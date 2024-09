Scuole, interrogazione Cavallo: “Aree verdi non curate, garantire decoro e sicurezza”

Gela. L’avvio dell’anno scolastico negli istituti cittadini solleva qualche valutazione non proprio favorevole. Allo start, infatti, non si vedono interventi di manutenzione e pulizia delle aree verdi degli istituti oppure a ridosso. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Sara Cavallo ha già fatto pervenire un’interrogazione. L’ha formalizzata ben prima dell’inizio delle lezioni ma dovrà essere trattata non appena ci sarà il numero minimo per il question time. Per il consigliere, l’amministrazione deve presentare un cronoprogramma preciso.