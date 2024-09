Scuvera in ospedale per una verifica: “Bisogna superare il declino, ci sono segnali”

Gela. Una visita nelle strutture dell’ospedale Vittorio Emanuele, insieme al management. Questa mattina, il parlamentare Ars Salvatore Scuvera ha condotto una verifica nel nosocomio, scenario frequente di carenze e servizi a scartamento ridotto. “Ho voluto avviare un confronto sulle condizioni del nostro ospedale, sia dal punto di vista delle infrastrutture che del personale sanitario. Negli ultimi dieci anni, l’ospedale ha attraversato un periodo di declino che ha causato disservizi sia per i cittadini che per il personale sanitario. La mia attenzione è ora rivolta ad invertire questa tendenza negativa – dice – e sono lieto di aver riscontrato la volontà della direzione dell’Asp di lavorare attivamente per far rifiorire il nostro nosocomio”.