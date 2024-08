Servizi sociali, commissione a confronto con l’assessore Caci: “Iniziative su disabilità”

Gela. Sintonia con l’assessore al ramo Valeria Caci e una serie di iniziative volte a garantire i più fragili, a partire dai disabili. La commissione consiliare servizi sociali, ieri, ha avuto un primo incontro con l’assessore, proprio all’esordio dei lavori. “Abbiamo ritenuto opportuno dar via ai lavori della commissione con la presenza dell’assessore ai servizi sociali Valeria Caci. La commissione – spiega il presidente Maria Grazia Fasciana – ha espresso massima disponibilità e collaborazione alle iniziative che sta portando avanti l’assessore, tra le quali la realizzazione di un protocollo d’intesa fra procura e forze dell’ordine finalizzato ad attivare il codice rosso per minori e donne che subiscono violenza”. La commissione, che si occupa inoltre di istruzione, ha già un cronoprogramma piuttosto dettagliato da seguire. “Collaboreremo, altresì, alla stesura dei regolamenti che istituiranno le figure del garante dell’infanzia e del disability manager, il professionista che predispone progetti personalizzati per l’inserimento dei lavoratori diversamente abili, sulla base del decreto legislativo 151/2015”, aggiunge Fasciana. Rispetto alla seduta di domani del consiglio comunale, infine, è stato valutato il tema della variazione di bilancio per i fondi del piano di zona.