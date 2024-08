Servizio idrico, tra le emergenze le zone non coperte: regolamento torna in aula consiliare

Gela. Non solo la crisi idrica che nelle ultime settimane è stata attenuata, ma non superata del tutto. In città, infatti, ci sono utenti che vivono in zone non raggiunte dalla rete. Il servizio con autobotti, nel tempo garantito sulla base di un preciso disciplinare, è in bilico da tempo, interrotto pure a causa dei vincoli imposti dal dissesto del municipio. Tra gli scranni del civico consesso, già dalla prossima seduta, verrà nuovamente affrontato il punto del regolamento per le forniture, che si era arenato durante la precedente consiliatura.