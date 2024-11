Servizio rifiuti, “accuse diffamatorie” dal dec: Impianti e Srr, “troppe illazioni”

Gela. Nessuna ragione legata al servizio rifiuti piuttosto una richiesta giustificata da “accuse diffamatorie” verso il manager di Impianti Srr Giovanna Picone e il responsabile tecnico Grazia Cosentino. Sono questi i motivi, come fanno sapere dalla società in house che gestisce il servizio rifiuti, alla base della richiesta, trasmessa in municipio, di sostituire il dec, Luigi Buttiglieri. Ancora una volta, il richiamo è alla riunione tenutasi in settimana e della quale abbiamo riferito. Il sindaco Di Stefano ha riferito che certe decisioni non le detta “l’appaltatore” ma spettano al “committente”, quindi all’amministrazione comunale. Per l’assessore all’ambiente Giuseppe Fava, invece, c’è il bisogno di un rapporto “leale” tra le parti. Nella nota che Impianti Srr ha fatto pervenire in Comune, si indicano “illazioni, prive di fondamento, già mosse in passato quando il dec aveva messo in dubbio la veridicità della firma autentica dell’amministratore unico”.