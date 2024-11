Sicurezza nelle scuole, studenti a confronto

Gela. Le buone pratiche da atturare in situazioni di emergenza ed un confronto con chi garantisce la sicurezza negli istituti scolastici hanno permesso ai maturandi gelesi di prendere consapevolezza della stretta relazione che c’è tra il diritto all’istruzione e quello di poter studiare in un ambiente sicuro.In occasione della giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole che ha coinvolto oltre 16 mila istituti su territorio nazionale ,il teatro Eschilo di Gela ha ospitato un convegno per istruire gli studenti maturandi delle scuole di Gela e dell’istituto I.I.S.S. “S. MOTTURA di Caltanissetta sulle pratiche da attuare in situazioni di emergenza. Sul palco ad affiancare la dirigente dell’ I.T.T. “E. Morselli Viviana Aldisio la dirigente dell’I.I.S.S. “S. MOTTURA di Caltanissetta Laura Zurli.