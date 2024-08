“Sindaco e maggioranza? Lavorano con impegno”, Di Benedetto: “Opposizione mai a priori”

Gela. È reduce, insieme agli altri consiglieri della commissione bilancio, dalla valutazione delle variazioni poi approvate dal civico consesso, sulla scia di un dissesto che pone inevitabili tappe, amministrative e politiche. Il consigliere comunale Antonella Di Benedetto, peraltro anche vicepresidente della commissione servizi sociali e istruzione, fin dal suo insediamento si è collocata all’opposizione della giunta Di Stefano. In municipio è arrivata sotto il simbolo della lista “Scerra sindaco”, nell’esperimento elettorale “Alleanza per Gela”. Nonostante la scelta di non sostenere l’amministrazione, non si lascia andare a giudizi subito netti. “È passato veramente poco tempo per poter dare indicazioni definitive – spiega – per quanto mi riguarda, non ci sarà mai un’opposizione a priori. Devo dire comunque che il sindaco e la sua giunta, così come la maggioranza, stanno lavorando con impegno. Sono assai obiettiva nei miei giudizi. Quando ci sono critiche legittime, è giusto avanzarle. Saranno poi i risultati a parlare. Personalmente, li vedo impegnati su tutti i temi più urgenti”. Il consigliere, ora nel gruppo misto, continua a mantenere rapporti con il riferimento elettorale, l’ex meloniano Salvatore Scerra, in queste settimane spesso al centro di voci che lo vorrebbero tra le potenziali novità in giunta.