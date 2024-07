“Sistema acque reflue può partire”, l’appello: “Ci rivolgiamo al sindaco e a tutta la politica”

“Ci rivolgiamo alla politica, indipendentemente dal colore e dallo schieramento – aggiunge Scudera – stiamo leggendo che l’amministrazione ha posto le acque reflue tra le priorità. Allora, l’appello è al sindaco Di Stefano. Incontriamoci e mettiamo in atto questo sistema, facciamo in modo che possa fornire acqua alle nostre campagne che altrimenti moriranno definitivamente. Gli annunci non possono rimanere solo nei titoli dei giornali. C’è un settore economico intero che non può andare avanti senza questo tipo di intervento. Sappiamo che l’assessore Arancio sta seguendo la vicenda. Si può sbloccare tutto in tempi celeri, senza attendere mesi. I gruppi politici locali possono attivare tutti i loro riferimenti in Regione per dare un segnale concreto. Noi confidiamo in questo impegno”. Le dighe del territorio non riescono a soddisfare il bisogno d’acqua per la produzione agricola. Il ciclo delle acque affinate, ormai normato da una disciplina regionale, è l’appiglio al quale vogliono aggrapparsi gli imprenditori agricoli locali.