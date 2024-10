Sistema fognario costiero, Ati approva progetto di fattibilità per gli interventi in città

Gela. Nella programmazione degli interventi del ciclo idrico e della depurazione, qualcosa si muove per il progetto di riordino del sistema fognario costiero cittadino. Prima Caltaqua e adesso l’Ati hanno dato seguito all’approvazione, in via amministrativa, del progetto di fattibilità tecnico economico. Il presidente dell’Assemblea territoriale idrica Massimiliano Conti e i funzionari hanno messo le firme sul provvedimento. Sulla base dell’atto, l’ammontare complessivo degli interventi si aggira intorno ai quattro milioni e mezzo di euro. Il management di Caltaqua aveva provveduto a settembre, proprio con l’approvazione in via amministrativa. Adesso, è toccato all’Ati. Si tratta di lavori volti ad assicurare maggiori salvaguardie tecniche per i sistemi fognari delle aree costiere della città. La tutela ambientale, su questo versante, soprattutto in passato è stata messa a forte rischio. Ati intende procedere. Il progetto è previsto nel Programma degli interventi infrastrutturali 2024-2029, per ciò che concerne le manutenzioni straordinarie delle reti fognarie. La copertura finanziaria viene indicata “a carattere pubblico”.