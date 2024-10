Iniziato restauro “Gela II”, sito visitabile: Museo del mare potrà avere i due relitti

Gela. Le giornate Fai di autunno di questo anno hanno portato numerosi visitatori nel polo dedicato all’archeologia subacquea, all’interno del Bosco Littorio, dove lo scorso anno ha avuto luogo la mostra sul relitto “Gela I” dal titolo “Ulisse in Sicilia. I luoghi del mito”. Ieri mattina in molti hanno potuto ammirare in anteprima le attività di primo intervento e restauro del relitto “Gela II”, che la Soprintendenza del Mare sta attualmente scavando e recuperando.

Una grande opportunità per la città come ha sottolineato Giulia Carciotto, responsabile Fai Caltanissetta.

La “Gela II”, il secondo relitto emerso dai mari di Bulala, è un’imbarcazione di almeno una quindicina di metri con il suo carico di ceramiche e manufatti, era una nave oneraria utilizzata per il trasporto di merci sulle rotte tra la Sicilia e la Grecia.