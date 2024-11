Skincare routine, cos’è, benefici e consigli utili

Per ottenere una pelle compatta, elastica e dall’aspetto luminoso, è importante prendercene cura ogni giorno.

Oltre alle buone abitudini quotidiane, possiamo pensare al benessere della pelle con una skincare routine pensata appositamente per le nostre esigenze.

Vediamo allora alcuni prodotti e consigli per la beauty routine.

Cos’è e a cosa serve la skincare routine

La skincare routine è una buona abitudine da adottare quotidianamente, per prenderci cura della bellezza della nostra pelle.

Avere una beauty routine significa, innanzitutto, capire quale sia la nostra tipologia di pelle e quali esigenze abbia, per poter “splendere”.

A seconda delle esigenze della nostra pelle, possiamo scegliere tra i diversi trattamenti disponibili (come i prodotti idratanti, schiarenti o antiage) e decidere con quale regolarità utilizzarli per il benessere della nostra pelle.

Ogni step è pensato per migliorare l’aspetto della pelle, in modo che possa sempre brillare di luce propria.

La differenza tra skincare routine di base la skincare routine avanzata

Alla base della skincare routine, ci sono due step importantissimi e da non saltare: la detersione (per poter eliminare tutte le impurità che si posano sulla pelle ogni giorno) e l’idratazione (per rinforzare la barriera idrolipidica che protegge la pelle dagli attacchi esterni e interni).

Si tratta, appunto, di una routine di base, adatta alle pelli molto giovani o per le pelli che non hanno particolari esigenze.

Ma se la pelle ha dei bisogni, come ad esempio la presenza di imperfezioni, la pelle lucida a causa del sebo in eccesso, rughe e linee sottili o macchie cutanee, possiamo optare per una routine avanzata.

Questo vuol dire aggiungere altri step, come trattamenti specifici, l’esfoliazione o le maschere viso, per aiutare la pelle a risultare più luminosa ed elastica.

Come si articola la skincare routine

Per migliorare l’aspetto della pelle, dobbiamo prendercene cura quotidianamente, con una skincare routine appositamente studiata per il suo benessere.

Ecco tutti gli step da compiere.

Detersione

La detersione è importante per eliminare tutte le impurità che si posano sulla pelle durante il giorno e la notte, come i residui di make-up, le cellule morte, il sebo in eccesso, la polvere e le particelle di smog.

Per detergere il viso, possiamo scegliere tra tantissimi prodotti diversi, che si adattano alle varie esigenze della pelle.

Ad esempio, se abbiamo un eccesso di sebo, possiamo utilizzare un detergente contenente attivi sebo-regolatori. Oppure se abbiamo una pelle disidratata, optiamo per un detergente dalla formula idratante, come il latte detergente.

La fase della detersione finisce con l’applicazione del tonico, un prodotto perfetto per eliminare definitivamente tutte le impurità e per riequilibrare il PH naturale della pelle.

Esfoliazione

Uno step molto importante è quello dell’esfoliazione, utile per rimuovere le cellule morte e stimolare il rinnovamento cellulare.

Possiamo utilizzare gli esfolianti chimici (a base di acidi) oppure gli esfolianti meccanici (sotto forma di scrub, con la presenza di microgranuli).

L’esfoliazione è uno step da includere 1-2 volte a settimana, a seconda della nostra tipologia di pelle.

Siero viso

Il siero viso è un prodotto skincare che apporta tantissimi benefici alla pelle. Grazie alla sua texture fluida, riesce a penetrare facilmente negli strati più profondi della pelle, per idratarla, grazie alla sua formula ricchissima di attivi.

Il siero è anche un prodotto estremamente versatile e, a seconda degli attivi contenuti, può rispondere alle diverse esigenze della pelle.

Ad esempio, per una maggiore idratazione, utilizzeremo un siero all’Acido Ialuronico; per dare alla pelle un aspetto più compatto e minimizzare l’aspetto delle macchie cutanee, scegliamo un siero alla Niacinamide; per combattere i segni del tempo, utilizziamo un siero al Retinolo; per dare alla pelle un aspetto più luminoso, opteremo per un siero alla Vitamina C.