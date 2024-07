Sopralluogo a Pantanelli, due nuovi pozzi: “Bisogna arrivare almeno a 160 litri al secondo”

Gela. Come già riferito, nel pomeriggio era in programma un sopralluogo nell’area dei pozzi Pantanelli. Il sindaco Terenziano Di Stefano, il presidente Ati Massimiliano Conti, l’assessore Filippo Franzone e consiglieri comunali (Giuseppe Fava e Antonio Cuvato), hanno preso contezza dell’attività in corso per far affluire in città maggiori rifornimenti idrici. Sono due i nuovi pozzi che vanno verso l’avvio. “Uno sarà pronto entro sette-dieci giorni – ha spiegato Di Stefano – l’altro entro un mese”. Nell’arco di una settimana, la città dovrebbe avere fino a quindici litri al secondo in più, da integrare poi con i quantitativi previsti per il secondo pozzo. Allo stato, la dotazione complessiva, con tutte le fonti attive, si attesta intorno ai 138 litri al secondo. “Ne servono almeno 160 litri al secondo per avere forniture almeno a giorni alterni – ha precisato il sindaco giunto sul posto – riceviamo tante segnalazioni di persone disperate ma stiamo lavorando fin dal primo giorno”. Lunedì, si torna in prefettura per un nuovo incontro sul tema. “In quella sede ribadiremo la richiesta di maggiori quantitativi dal bacino del Ragoleto, attraverso Eni”, ha continuato Di Stefano che ha diffuso un messaggio video sui canali social.