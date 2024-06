Spari a Borgo Manfria, per il tentato omicidio abbreviato per i Pisano: sarà sentito un testimone

Riti alternativi sono previsti per altri imputati, lo stesso Vaccaro e ancora Emanuele Pisano (fratello di Orazio) e Pericle Ignazio Pisano. Non hanno optato per l’abbreviato altri due coinvolti nell’inchiesta, Fabio Russello e Vincenzo Alberto Alabiso, accusati di una serie di furti. I Pisano, secondo gli investigatori, avrebbero avuto la disponibilità di armi. Emanuele Pisano, che per gli inquirenti avrebbe saputo del sistema mirato a controllare le zone rurali, subì l’incendio del proprio caseificio, danneggiato dall’azione di un minore, pare su richiesta del fratello Orazio Pisano. Ci sarebbe stata tensione tra i due. Lo stesso Emanuele Pisano è nel procedimento pure come parte civile, con il legale Giovanni Lomonaco. Gli investigatori fecero subito partire le indagini monitorando il ferito. Venne intercettato mentre era ricoverato all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Nei dialoghi captati sarebbero emersi particolari che condussero ai Pisano e al loro ruolo nella gestione delle presunte estorsioni. Parte civile è inoltre Carmelo Palmieri, assistito dall’avvocato Vittorio Giardino. Tra i difensori, ci sono gli avvocati Giacomo Ventura, Cristina Alfieri, Nicoletta Cauchi, Carmelo Tuccio e Boris Pastorello. La procura segue il procedimento con il sostituto Fabrizio Furnari.