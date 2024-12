Spari tra le palazzine Iacp, rideterminata condanna La Cognata è definitiva: appello per Pirrone

A gennaio, invece, è previsto il giudizio di appello per un altro imputato, a sua volta condannato per tentato omicidio rispetto ai fatti di Scavone. Si tratta del quarantenne Calogero Pirrone. Per lui, la pena è stata definita a quattro anni di detenzione. La difesa, con il legale Angelo Cafà, ha formalizzato il ricorso. Ritiene che Pirrone non abbia avuto alcun ruolo in quei fatti ricostruiti dai magistrati e dai carabinieri. Secondo l’accusa, avrebbe spalleggiato La Cognata. L’imputato lo ha sempre negato. In primo grado, per entrambi, è venuta meno la contestazione sulla disponibilità dell’arma ed è stata riconosciuta l’attenuante della provocazione. Saranno i giudici della Corte d’appello di Caltanissetta, a fine gennaio, a vagliare i contenuti del ricorso. Argenti ha invece patteggiato per il capo d’accusa di favoreggiamento.