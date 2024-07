Srr4, assemblea per decidere i nuovi equilibri: decisiva per cda e bilancio

Di Stefano lo ha confermato nello svolgimento della seduta di consiglio comunale che sabato scorso ha permesso di arrivare alla presa d’atto del Pef del servizio rifiuti e all’approvazione delle tariffe Tari. Vuole avere un quadro chiaro. Ora, si presenterà con maggiori consapevolezze sui numeri del sistema rifiuti locale: Gela ha un ruolo inevitabilmente di punta, sia per la vastità del territorio sia per la concentrazione dell’impiantistica, tutta collocata nel perimetro cittadino. La normativa non permette ai sindaci di città popolose come Gela di far parte del consiglio d’amministrazione della Srr4, appannaggio invece dei riferimenti istituzionali dei centri con popolazione non superiore ai quindicimila abitanti. Quello dei rifiuti, come dimostrato dal dibattito d’aula su Pef e Tari, rimane un nervo amministrativo da trattare con delicatezza e dalle scelte dell’assemblea della Srr4 si capirà quale linea verrà intrapresa, pure rispetto al capitolo tutto aperto dei rapporti, decisamente burrascosi fino ad ora, con la struttura commissariale dell’Ato Cl2 in liquidazione, ente che ha la piena disponibilità di alcuni asset, tra tutti il sistema di compostaggio (fermo da tempo), e di importanti rapporti in essere.