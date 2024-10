Storia di successo: il trasloco record di IronMech Srl

La recente apertura di un nuovo stabilimento in Emilia-Romagna dell’azienda catanese IronMech Srl è stata un’importante passo avanti per la continua espansione delle loro attività di fresatura e tornitura CNC. Non tutti sanno però che, nel momento del trasloco, l’azienda si è trovata di fronte a una sfida significativa: come trasportare i propri macchinari di grandi dimensioni, pesanti e ingombranti fuori dal piccolo portone del capannone siciliano. Le dimensioni limitate del portone, troppo stretto per permettere l’uso di una gru tradizionale, hanno richiesto la ricerca di una soluzione alternativa per evitare di danneggiare il macchinario o dover smantellare il muro circostante per creare un’apertura sufficientemente grande per permettere il passaggio di macchina e gru. La situazione sembrava quasi impossibile, finché una soluzione innovativa ha permesso di affrontare la sfida con successo.

Un problema apparentemente insormontabile

Come se le dimensioni e il peso non fossero abbastanza, i costosi torni e fresatrici CNC dell’azienda correvano il rischio di essere danneggiate durante il trasporto all’interno del vecchio capannone. Infatti, il pavimento del vecchio stabilimento presentava diverse problematiche, come dislivelli e griglie di scolo, che rendevano l’utilizzo di soluzioni tradizionali poco sicuro e affidabile.

L’idea iniziale di usare una gru venne subito scartata a causa della difficoltà di manovra e dell’impossibilità di posizionarla all’interno del capannone. Il rischio di danneggiare ulteriormente la struttura era troppo elevato, e lo smontaggio dei macchinari non era una soluzione praticabile, data la delicatezza delle apparecchiature. La sfida richiedeva una soluzione alternativa, che potesse permettere il sollevamento e il trasporto sicuro delle macchine senza interventi invasivi.

La soluzione: carrelli per la movimentazione industriale

Per risolvere il problema, IronMech si è affidata a un’azienda specializzata nella movimentazione di carichi pesanti, la quale ha proposto l’utilizzo di carrelli più piccoli e maneggevoli rispetto alle gru. Tra le soluzioni proposte, i carrelli dell’azienda padovana Mouvers si sono rivelati perfetti per affrontare questa sfida complessa.

I carrelli per la movimentazione di carichi pesanti Apollo possono trasportare carichi fino a 75ton e superare ostacoli o pavimenti irregolari grazie alle ruote in polimero elastico PRO-GRIP, che garantiscono una trazione sicura anche su superfici dissestate. Il sistema completamente modulare, consente di adattarsi perfettamente alle esigenze del carico e dell’ambiente circostante. La struttura triangolare di appoggio dei carrelli permette di distribuire uniformemente il peso, evitando pressioni eccessive che avrebbero potuto danneggiare il pavimento o i macchinari stessi​.

Un altro aspetto fondamentale di questi carrelli per la movimentazione dei carichi pesanti è la loro capacità di superare piccole rampe e dislivelli con facilità, grazie alla potenza della trazione idraulica. Il sistema è progettato per essere utilizzato da un solo operatore, con un controllo remoto che permette movimenti precisi e sicuri, anche in spazi stretti​​. Grazie a questi strumenti, IronMech è riuscita a spostare i suoi macchinari CNC senza dover ricorrere a operazioni invasive. Il trasporto è avvenuto in totale sicurezza e senza rischi per l’integrità del macchinario.