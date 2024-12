“Su Salva Gela e dissesto giusta iniziativa del sindaco”, Giudice: “No a priori da chi teme l’oblio”

“Non capisco questa posizione del commissario della Dc – aggiunge Giudice – so bene che la sconfitta elettorale ancora può farsi sentire e magari qualcuno teme di finire nell’oblio. Però, mi pare che in consiglio, sui temi, le forze di maggioranza e quelle di opposizione stiano lavorando spesso insieme. Certamente, i ruoli vanno rispettati ma quando si tratta della città e della tenuta finanziaria del municipio, non penso possano esserci critiche a priori. Come maggioranza, anche per il porto rifugio, ci siamo confrontati con il parlamentare regionale di centrodestra Scuvera. Si è sempre dimostrato disponibile sui temi, mantenendo comunque le appartenenze. Parliamo anche con il vicepresidente del consiglio comunale Antonino Biundo, che ritengo sia una delle espressioni principali di Forza Italia, in città. Questo non significa fare accordi o avere sostegni politici. Si lavora su temi comuni per la crescita della città. Il nostro è ovviamente un progetto politico diverso da quello del centrodestra. Siamo molto vicini al Pd e al Movimento cinquestelle e alle altre forze che sostengono il sindaco. Una collaborazione istituzionale su temi portanti non va confusa con accordi politici bipartisan, che non esistono”. I civici, ancora una volta, non nascondono una tendenziale apertura al confronto istituzionale, senza distinzioni tra centrodestra e centrosinistra. Allo stesso modo, Giudice conferma che “Una Buona Idea” continua a essere radicata nella strada del “modello Gela”, a trazione progressista.