SUV plug-in hybrid: una valida alternativa eco-friendly

Prestazioni sportive

I SUV plug-in hybrid non sono apprezzati solamente per i consumi più convenienti e per la riduzione delle emissioni di gas serra. Tra le caratteristiche che li rendono particolarmente interessanti per gli automobilisti ci sono le prestazioni sportive. I motori plug-in hybrid si presentano come un perfetto punto d’incontro tra coloro che desiderano abbattere le spese per i propri spostamenti e chi non vuole rinunciare all’esperienza di mettersi al volante di un mezzo performante e grintoso.

Tanti vantaggi

Nei paragrafi precedenti abbiamo già analizzato alcuni dei principali vantaggi che si hanno scegliendo di acquistare un SUV plug-in hybrid. A quanto già detto si aggiungono incentivi ed esenzioni che hanno come scopo quello di spingere gli automobilisti a comprare questi modelli.

Ad esempio, in fase di acquisto si può usufruire degli ecobonus, dei veri e propri incentivi economici. In più in tanti comuni con questi SUV si può parcheggiare gratuitamente sui posti blu, mentre in diverse regioni sono presenti delle riduzioni sul pagamento della tassa nota come bollo auto.