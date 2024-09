Tentata rapina in casa di un anziano, arresti: due agirono mentre erano in permesso premio

Niscemi. Due niscemesi e altrettanti catanesi sono stati raggiunti da una misura di custodia cautelare in carcere. Sono accusati di aver tentato una rapina in casa di un anziano, a Niscemi. I due catanesi erano in semilibertà e avevano approfittato di un permesso premio. I niscemesi si sarebbero rivolti a loro per organizzare l’azione. L’anziano, ottantenne, riuscì, lo scorso anno, a metterli comunque in fuga. Urlando, nonostante fosse stato prima imbavagliato, li ha spinti a dileguarsi. Ha comunque riportato ferite. Il gip ha accolto le richieste dei pm della procura, con la detenzione in carcere.