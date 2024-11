Tentò di rubare in un garage, scoperto dal proprietario: giovane ai domiciliari, lascia il carcere

Gela. E’ attualmente a processo per i fatti che si verificarono a giugno, quando cercò di rubare all’interno di un garage, a ridosso di viale Indipendenza. Per il ventitreenne Nicolas Cavaleri, il giudice Martina Scuderoni ha disposto i domiciliari, monitorato con il braccialetto elettronico. Lascia il carcere, su accoglimento dell’istanza avanzata dai difensori, gli avvocati Francesco Salsetta e Lara Amata. Negli scorsi mesi, quando era ancora ai domiciliari, violò gli obblighi, evadendo. Per questa ragione, venne trasferito a Balate. Per i pm della procura, dopo essere stato scoperto dal proprietario del garage, nel tentativo di dileguarsi, lo avrebbe colpito con un palanchino. Si sarebbe scagliato anche contro una seconda persona, intanto intervenuta quella notte. In settimana, i due sono stati sentiti in dibattimento, in qualità di testimoni. Hanno fornito una versione dell’accaduto non del tutto conforme all’iniziale contestazione.