“Terenziano contro le lobby dei rifiuti”, Di Stefano dal palco: “Liberiamo la città dal sistema”

Filippo Franzone non ha nascosto le ragioni del suo sostegno a Di Stefano, ovvero il sì alla Città metropolitana di Catania, il rafforzamento del sistema sanitario cittadino e la battaglia per l’acqua e le dighe. “Per Cosentino la volontà del referendum popolare sul passaggio a Catania non era una priorità”, ha detto Franzone spiegando le ragioni del sostegno. Il sistema sanitario non può essere solo in mano a pochi interessi politici, questo quanto emerso. “Con Cosentino ci sono quelli che hanno i capi a Palermo e non possono prendere decisioni contrarie agli interessi dei loro capi”, ha continuato Franzone. “Testa, cuore e gambe, sono queste le nostre risorse – ha esordito Di Stefano – noi siamo liberi da ogni condizionamento. La candidatura di Cosentino era già stata stabilita, deve rispondere al sistema dei rifiuti regionale. Vogliono che la città venga trasformata in pattumiera di tutta la Sicilia. Dell’acqua non gli interesse nulla. Vogliono scavare e mettere i rifiuti di tutta la Sicilia. Non ve lo permetteremo. Se oggi non c’è più la Tekra è per i nostri movimenti responsabili. All’inizio il nuovo servizio andava avanti poi è scattato il sistema dei rifiuti che ha bloccato tutto. Loro hanno gli apparati, le macchine dei voti, non è voto libero. Oggi, la città è in ginocchio. Costringono migliaia di cittadini a non andare a votare, così vince il loro voto di apparato”. Lavoro, acqua, Macchitella Lab, una gestione sostenibile del sistema rifiuti, sono i punti toccati da Di Stefano. “Da martedì, convocheremo Eni, Caltaqua e Ati, basta vergogne per l’acqua come a San Giacomo – ha proseguito il candidato – ho portato in città duecento milioni di euro di finanziamenti. Io ho fatto. Con Eni bisogna attivare il protocollo del 2019 e smantellare gli impianti in disuso, ci sarà lavoro. Io sono un lavoratore trasfertista. Chi sta con Cosentino ha chiuso la raffineria nel 2014, senza una programmazione e si sono persi migliaia di posti”. Argo-Cassiopea, il biojet e gli ultimi investimenti di Eni sono stati rivendicati come risultati di ciò che è stato fatto nella sua esperienza amministrativa. “Un voto per liberare la città da Cuffaro e Mancuso – ha detto con forza – nessun lavoratore di Impianti Srr sarà toccato. Siate liberi. Io vi difenderò in prima persona”. Chiaro il riferimento al ruolo dell’ingegnere Cosentino proprio nella società che si occupa del servizio rifiuti. “Nessuna promessa di posti di lavoro ma vogliamo creare le condizioni per un lavoro stabile, per creare nuove opportunità”, ha concluso.