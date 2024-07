Tragico incidente, non ce l’ha fatta il giovane niscemese Alex Di Pasquale

Trasferito al pronto soccorso dell’ospedale «Vittorio Emanuele» di Gela è stato ricoverato. Le condizioni avrebbero subito un peggioramento nei giorni successivi a causa di lesioni agli organi interni. Di Pasquale era stato sottoposto a intervento chirurgico e sarebbe andato in arresto cardiocircolatorio per una grave emorragia interna.

Domenica notte, purtroppo, il cuore di Giuseppe Alex ha smesso di battere. Non è esclusa la possibilità che la salma del giovane possa essere posta sotto sequestro da parte dell’autorità giudiziaria, in attesa di ulteriori accertamenti sulle cause del decesso. La notizia della morte del giovane ha suscitato commozione e dolore in città. Il giovane lascia i genitori Francesco e Giuseppa Di Modica, il fratello Luca e la sorella Erika.