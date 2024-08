Ugl: “Argo-Cassiopea progetto strategico, sostenibilità e sviluppo per l’area di Gela”

Gela. La segreteria nazionale Ugl Chimici esprime grande soddisfazione per l’avvio ufficiale del progetto “Argo-Cassiopea”, sviluppato da Enimed nell’area della costa locale. “Questo progetto segna un passo fondamentale nel percorso verso il rafforzamento della sicurezza energetica del nostro paese, contribuendo in modo significativo all’aumento della quantità di gas naturale immesso nella rete nazionale. In un contesto globale sempre più incerto dal punto di vista energetico, iniziative come questa diventano cruciali per garantire l’autosufficienza e la stabilità delle forniture energetiche. “Argo-Cassiopea è il risultato di un lungo percorso iniziato con il protocollo d’intesa del novembre 2014, che ha segnato un momento di svolta per l’area di Gela. La riconversione della tradizionale raffineria ha rappresentato un sacrificio, ma ha aperto la strada a nuove opportunità per il territorio e per il sistema energetico nazionale”, spiega Eliseo Fiorin, segretario nazionale Ugl Chimici. “Questo progetto non è solo di fondamentale importanza per soddisfare il fabbisogno energetico del nostro paese, ma è anche un’opportunità di rilancio per l’economia locale, che può beneficiare di nuovi posti di lavoro e di una maggiore attenzione allo sviluppo sostenibile”, aggiunge.