Unione Comuni “ammessa”, chiuse verifiche dipartimento: avanti alla caccia dei finanziamenti

Le verifiche del dipartimento, condotte ad oltre un anno di distanza dalla trasmissione della strategia per i progetti, confermano le condizioni per andare avanti ma pure gli evidenti ritardi nell’approcciare la materia. L’Unione dei Comuni, con Gela, Niscemi e Butera, fu tra le prime sull’isola ad essere costituita. I tempi della Regione non sono stati affatto celeri. Per ora, la scadenza decisiva sarà quella del 2026, prevista per completare il ciclo, anche se ad oggi sembra azzardato fare previsioni.