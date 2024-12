Urbanizzazione via Martinica ancora lontana, fango e disagi: “Metteremo in sicurezza”

Gela. Ancora una volta disagi insostenibili dei residenti di via Martinica, dove un cantiere avviato due anni fa si è trasformato in un simbolo di stallo e disillusione. Strade invase da fango e polvere, promesse di urbanizzazione non mantenute, e una situazione che sta mettendo a dura prova la quotidianità di famiglie, anziani e bambini. Il sindaco, dopo il servizio mandato in onda nel tg di TeleGela, ha preso posizione, rispondendo alle critiche e spiegando i motivi del fermo lavori. Il primo cittadino ha spiegato che lo stop sarebbe legato all’adeguamento dei costi di cantiere, un problema che coinvolge la ditta esecutrice e che richiede una mediazione complessa che avverrà già nei prossimi giorni.

Il sindaco ha comunque ribadito la volontà di intervenire per limitare i disagi, sottolineando che è allo studio un piano per mettere in sicurezza temporanea la zona.